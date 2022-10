Iniziativa del Benevento che in vista del doppio confronto casalingo con Pisa e Bari ha deciso di applicare una promozione per favorire la vendita dei tagliandi e di conseguenza l’afflusso di gente allo stadio. Non si parla certamente di sconti da far girare la testa, ma comunque una riduzione dei prezzi dei biglietti c’è. Il pacchetto di due partite è acquistabile al costo di 18 euro per la Curva Nord, 22 per la Curva Sud, 30 per i Distinti, 38 per la Tribuna inferiore, 44 per la Tribuna superiore scoperta, 50 per la Tribuna superiore coperta, 98 per la Tribuna centrale (prezzi comprensivi dei diritti di prevendita).

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia