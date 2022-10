“Mi ero recata fiduciosa per uno screening con esame gratuito per l’iniziativa dell’ospedale in occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi, avendo ottenuto un appuntamento appunto con visita specialistica ed esame diagnostico gratuito tra valutazione rischio fratturativo e Moc. Ma al mio arrivo ho avuto ieri pomeriggio una sorpresa non piacevole, il medico che ha avuto un colloquio con me mi ha informato che il macchinario era rotto e che la Moc non poteva farla, stessa sorte per altre signore che come me avevano ottenuto la prenotazione di un appuntamento”, la testimonianza di una signora residente nel capoluogo che ieri pomeriggio si è recata presso il ‘San Pio’.

