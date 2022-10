“Confermo la programmazione per Sant’Agata de’ Goti e la ritengo valida. Presso il presidio Sant’Alfonso Maria de’ Liguori c’è un pronto soccorso, ci sono 25 posti letto lungo degenza, 26 per la riabilitazione. Stiamo rispettando il decreto 41. Per l’anno prossimo rafforzeremo i servizi sanitari”, la presa di posizione del manager Maria Morgante a margine del convegno svoltosi ieri pomeriggio sulle malattie reumatologiche e l’osteoporosi, rispetto il presente e il futuro del braccio saticulano del nosocomio ‘San Pio’. Morgante, dunque, rispedisce al mittente le critiche del senatore FdI, Matera ma anche quelle del comitato che lotta per servizi e livelli Lea presso il presidio di Sant’Agata de’ Goti, non giudicandoli evidentemente adeguati.

