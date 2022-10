Tono controllato, ma concetti asciutti. E inequivocabili, per far capire a tutti che Fabio Cannavaro non si piega al vento cattivo. E’ pronto a combattere per tirar fuori il Benevento da una situazione particolarmente delicata e per riuscirci è pure disposto a menare qualche fendente (metaforicamente parlando) per proteggere la sua squadra che rischia di liquefarsi dopo la cocente delusione di sabato scorso con la Ternana.

