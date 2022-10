Il momento di certo non aiuta a rasserenare gli animi, alla ricerca di una svolta che possa far finalmente decollare la stagione del Benevento. Manca la giusta serenità nello spogliatoio – come è normale che sia in tempi di crisi di risultati mentre il calendario inizia ad accelerare – e ogni ombra incrocia anche i sentimenti di chi la squadra la sostiene, al Vigorito così come in trasferta, alimentando chilometro dopo chilometro la propria passione.

