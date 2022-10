Non è stato disputato nemmeno un quarto di campionato, ma in casa Benevento il numero di infortuni ha già superato il livello di guardia. Il conto è presto fatto e mette in evidenza tutta la precarietà di una situazione che finisce per condizionare il rendimento della formazione giallorossa e che genera inevitabilmente preoccupazione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia