Piano Periferie, l’amministrazione ha acquisito il parere legale chiesto all’amministrativista Abbamonte per superare l’impasse sul progetto Piazza Risorgimento. L’avvocato ha confermato che occorre seguire la strada indicata dall’Anac: Lumode è out per la questione del mancato rispetto della compartecipazione delle quote tra pubblico e privato previste dalla Legge.

