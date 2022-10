A fine gara fischi e cori contro la squadra: i tifosi restituiscono la maglia a Schiattarella

Secondo pareggio di fila, ma anche quarta gara consecutiva senza vittorie. Il Benevento fatica a ribaltare gli scenari, nonostante il cambio di guida tecnica e l’arrivo in panchina di Fabio Cannavaro. Il tecnico napoletano finora non è riuscito a invertire la rotta di una squadra che resta in una zona grigia, in una posizione di classifica più vicina ai play out che ai play off: due i punti di ritardo dall’ottavo posto, una sola invece la lunghezza di vantaggio su quel quintultimo posto che a fine stagione porterebbe a disputare gli spareggi per la permanenza in categoria.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia