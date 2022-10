Inizia un periodo di fuoco per il GG Team Wear Benevento 5. Archiviata la vittoria, la prima di questo campionato, in quel di Catanzaro, la squadra di Lorenzo Nitti ospita, oggi alle 18, il Cormar Reggio Calabria al PalaTedeschi. La prevendita della gara andrà avanti fino al fischio d’inizio mentre, per chi non potrà andare al palazzetto, ci sarà la diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della società. Ad analizzare la vigilia è Francesco Mambella, portiere del Benevento 5 al suo primo anno in giallorosso, autore, sabato scorso, anche del suo primo gol.

