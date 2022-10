Sotto sequestro da giovedì l’area interessata da alcuni lavori di trivellazione per lo scavo di un cavidotto in contrada Pietramonte a Baselice. La zona, infatti, è interessata dai lavori per il nuovo parco eolico di Enel, che è stato oggetto di molte contestazioni da parte degli abitanti della zona, proprio per i possibili risvolti negativi sull’ambiente.

