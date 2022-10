Un gesto simbolico in città presso l’istituto “Alberti” ieri mattina per dare un segno di solidarietà alle donne dell’Iran che da settimane stanno scendendo in strada sfidando Pasdran e polizia religiosa, pagando un drammatico contributo di sangue per la libertà e l’emancipazione femminile. Molte studentesse, così come tante docenti, si sono tagliate una ciocca di capelli per rendere un segno di adesione alla causa delle donne iraniane.

