“Quando sono arrivato a Benevento ero ancora un ragazzino, avevo ancora tanto da imparare. Però è un piacere che sia stata parte della mia carriera”. Aveva vent’anni Mirko Carretta quando ha indossato per la prima volta la maglia giallorossa, tuffandosi in un mondo complicato nel pieno del suo processo di crescita. La Strega dopo l’esperienza all’Andria prima di ricominciare a girare, e tanto, in Serie C aspettando il grande salto verso la B. Nei suoi giri immensi ha incrociato spesso il Benevento da avversario e ritroverà le stesse sensazioni domenica indossando la maglia del Sudtirol.

