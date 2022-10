Ogni scalata che si rispetti inizia con un primo passo, anche quella per raggiungere l’Everest. Il nuovo Benevento di Fabio Cannavaro lo ha fatto domenica contro l’Ascoli, conquistando il primo punto, seppur tra mille difficoltà. Un risultato che certamente non consente di risollevare il morale di Letizia e compagni, ma che può rappresentare un punto di partenza, soprattutto perché arrivato in rimonta, cosa che alla Strega non riusciva da ben sette mesi. Un segnale positivo, almeno da questo punto di vista, a cui dovranno farne seguito necessariamente altri, a partire già dalla trasferta di domenica a Bolzano.

