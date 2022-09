Finale di campagna elettorale. Domani il silenzio elettorale, poi urne aperte per il voto del venticinque settembre. Sandra Lonardo da piazza Roma, supportata dall’amministrazione Mastella, ha lanciato l’ultimo appello: «Noi ci siamo e ci saremo dopo», mentre il Sindaco di Benevento ha parlato del suo partito come «la lega dei sindaci sanniti». Da Telese, Rubano ha chiuso con i suoi leader di riferimento Tajani e Martusciello: Forza Italia ha garantito «che in un governo di centrodestra il Sannio sarà territorio strategico nel Mezzogiorno». Per il Pd scelta è «tra Sud e destre».

