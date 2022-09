Tattica e condizione sono solo alcuni degli aspetti che reclamano spazio tra le priorità del nuovo Benevento di Fabio Cannavaro ma anche quelli più importanti per l’urgenza e il clamore delineato dal nuovo inizio giallorosso. Particolari che raccontano lo status attuale della Strega e gli obiettivi di una squadra che scopre in un campione del mondo da calciatore la sua nuova guida tecnica in panchina, portando con sé una valigia di concetti, di campo e non, dal valore inestimabile.

