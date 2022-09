I rifiuti e quanto vi ruota intorno restano tra i protagonisti principali del dibattito a San Giorgio del Sannio. Da una parte il nodo cantiere, da qualche giorno passato dalla Gpn alla Dm Technology, con quanto ne consegue per i timori dei dipendenti in attesa degli arretrati. Dall’altra la Tari e gli aumenti che hanno generato malumore in particolare tra le famiglie, dal momento che i rincari hanno pesato maggiormente sulle utenze domestiche.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia