Elezioni, Telese Terme scelta per gli exit poll della Rai

La cittadina di Telese Terme è stata scelta per effettuare, per conto della emittente televisiva RaI, gli exit poll e le proiezioni elettorali, relativamente alle Elezioni Politiche di domenica 25 settembre 2022. Il Consorzio Opinio-Italia, infatti, ha informato, per il tramite della Prefettura di Benevento, che effettuerà anche nel comune di Telese Terme degli exit poll e delle proiezioni elettorali per conto dell’emittente Rai.

