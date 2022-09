Quello di Fabio Caserta è l’esonero annunciato più lungo della storia del Benevento. Quindici mesi è durata la sua esperienza sulla panchina giallorossa, dieci dei quali vissuti con la spada di Damocle di una possibile destituzione. La posizione del tecnico calabrese ha iniziato a traballare già da novembre, per poi essere messa ciclicamente in discussione più o meno a ogni passo falso della sua Strega. Vigorito avrebbe voluto dargli il benservito già da tempo, ma il licenziamento è stato più volte rinviato solo per intercessione del direttore sportivo Foggia e della squadra, che più volte si sono schierati dalle parte di Caserta, assumendo quasi un ruolo di garanti nei confronti dell’allenatore di Melito di Porto Salvo.

