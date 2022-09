Catapultata da Milano nelle aree interne per essere eletta al Senato in un primo posto nel listino proporzionale al Senato? No, grazie. Susanna Camusso è una delle protagoniste più attese della kermesse a Palazzo Paolo V a cui partecipano tutti i candidati del Partito democratico. Senza neanche l’esigenza che glielo domandino, si difende dall’attacco polemico più ricorrente che le è stato rivolto, cioè quella di un flebile legame col territorio che la eleggerà, con molta probabilità, a Palazzo Madama. “Io penso, vivo e faccio politica in una logica nazionale”.

