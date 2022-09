Gli applausi alleviano il dolore, ma non cancellano il disappunto per una sconfitta immeritata. Al ‘Vigorito’ l’ha spuntata il Cagliari (0-2 il risultato finale), ma nonostante tutto il Benevento al termine del match ha ricevuto l’abbraccio dei suoi tifosi, evidentemente soddisfatti degli sforzi fatti dalla formazione giallorossa. La cui voglia di allungare ancora la striscia di risultati positivi, è stata castrata da un ko amaro da digerire, soprattutto per le modalità con cui è maturato. Perché la Strega ha saputo tenere bene il campo contro un avversario quotato, lo ha impensierito, ha avuto le occasioni migliori per portarsi in vantaggio, ma si è dovuta inchinare a quella fastidiosissima legge dell’ex che spesso e volentieri finisce per punirla.

