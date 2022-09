Popolazione calata a fine giugno nel beneventano a 261.914 abitanti: il pessimo indicatore dell’ultimo rilievo statistico Istat di inizio agosto per le circoscrizioni territoriali italiane e in particolare per il territorio sannita, con flessione accentuata rispetto ai 263.460 residenti di inizio 2022, e perdita di 1.546 residenti in sei mesi. L’asticella è scesa dunque sotto la soglia dei 262mila abitanti in sei mesi.

