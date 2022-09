Quel ricordo che disturba e l’occasione per prendersi una prima rivincita. Il Benevento ritrova il Cagliari, a distanza di un anno e mezzo dalla sfida del 9 maggio 2021, che di fatto costò ai giallorossi la retrocessione in Serie B e che fu caratterizzata da episodi controversi, oltre che da un’infinita coda polemica che coinvolse non solo presidente e direttore sportivo del club di via Santa Colomba, ma anche i Sindaci delle due città, e che sollecitò addirittura interrogazioni parlamentari. Insomma, i travasi di bile furono veramente tanti, ma ora di tempo ne è passato in abbondanza per riporre in un angolo della memoria i veleni, medicare le ferite provocate da quella partita e per presentarsi all’appuntamento di questo pomeriggio con la ferma volontà di inseguire un risultato positivo.

