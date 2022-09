Alla Rocca dei Rettori passa il Bilancio della Rocca. Seduta a bassa intensità politica, se si esclude qualche scaramuccia tra il dem Ruggiero e gli esponenti di maggioranza legata alle vicende di natura giudiziaria del passato mandato presidenziale. Per il resto clima privo di asperità, con lo stesso gruppo del Pd che sceglie l’astensione mentre l’altro esponente di minoranza Cataudo (FI) non era in Aula. Così la sessione di Bilancio passa senza voti contrari.

