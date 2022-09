L’asticella si alza. Anzi, si rialza. Per il Benevento e in particolar modo per la difesa giallorossa, chiamata a superare un grande banco di prova per misurare i progressi mostrati con la svolta tattica. Un solo gol subito nelle tre partite giocate col nuovo assetto, pur essendo chiamato a contenere reparti offensivi di spessore, come quello del Genoa, o a dover fare i conti con attaccanti promettenti, come quelli che ha a disposizione il Frosinone di Grosso. Ora arriva il Cagliari, formazione che in quanto a potenzialità della propria prima linea probabilmente non è seconda a nessuna, almeno in termini numerici.

