L’avvio è di quelli promettenti. Per Nermin Karic l’inizio dell’avventura in giallorosso è senz’altro positiva: arrivato nel Sannio con l’etichetta di alternativa credibile ai potenziali titolari, il centrocampista svedese di origini bosniache ci ha messo poco a guadagnarsi la fiducia di Fabio Caserta e a scalare le gerarchie. Non a caso, il tecnico giallorosso lo ha mandato in campo dal primo minuto nelle quattro gare di campionato disputate fin qui dalla Strega.

