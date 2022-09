Ci ha messo una settimana per ricordarsi di rivolgere un saluto a un popolo con cui ha condiviso un pezzo di strada della sua carriera. Roberto Insigne aveva lasciato il Sannio in assoluto silenzio, evitando di pubblicare persino il classico post di saluti sui social, quando è arrivata l’ufficialità del suo trasferimento al Frosinone (con il contestuale arrivo in giallorosso di Ciano).

