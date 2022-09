“Il Movimento di Lotta per la Casa in collaborazione con i 52 assegnatari degli alloggi di nuova costruzione Acer si rivolge all’amministrazione comunale in modo particolare al sindaco, all’assessore alle Politiche della Casa Molly Chiusolo, all’assessore Luigi Ambrosone, all’opposizione facente parte del consiglio comunale di cui si chiede di fatto una presa di posizione e un’interrogazione al fine di riconoscere il diritto all’abitare in città e dell’assegnazione dei 52 alloggi alle famiglie che ancora oggi ancora non vedono la luce in fondo al tunnel”. E’ la presa di posizione delle famiglie assegnatarie sulla base dell’attuale graduatoria dei vani in tre palazzine nuova costruzione a Capodimonte e alloggi da sottotetto.

