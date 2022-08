Come creare un album fotografico online

Non c’è persona al mondo che non abbia qualcosa da raccontare, magari con un album fotografico. Le immagini, infatti, riescono a comunicare molto più delle parole e a lasciare un’impronta indelebile nel cuore, soprattutto con i bei ricordi.

Tuttavia, a volte non basta conservare delle fotografie: alcuni eventi necessitano di uno spazio a parte, meglio se racchiuso tra le pagine di un fotolibro. Sempre più siti web danno, addirittura, l’opportunità di stamparne uno in autonomia, in maniera semplice, veloce e intuitiva.

Album fotografico, ideale per i momenti da ricordare

Non solo matrimoni, battesimi e compleanni: c’è sempre un’ottima ragione per raccontare una storia con le immagini più belle scattate durante un evento o un giorno importante. L’album, infatti, non è soltanto una raccolta di foto, ma deve seguire un filo conduttore, comunicare un messaggio e, soprattutto, catturare l’attenzione di chi lo guarda.

Per ottenere un prodotto di qualità, il punto di partenza è la scelta del materiale fotografico. Il consiglio è quello di prediligere raffigurazioni nitide, senza errori di composizione, a colori o in bianco e nero.

Nulla vieta, comunque, di valutare caso per caso l’introduzione di qualche immagine con effetti particolari, come il seppia, l’infrarosso, lo sgranato, il fuoco selettivo e il de-saturato, purché in tema con il resto.

Una volta deciso cosa inserire, si può realizzare da soli il proprio fotolibro, in modo semplice e veloce. La piattaforma più conosciuta per creare album fotografico online è PhotoSì, per l’ampia gamma di servizi a disposizione.

Creare un fotolibro online: la procedura step by step

Al giorno d’oggi, navigare su un sito web è talmente semplice e intuitivo che, in genere, non c’è bisogno di alcuna indicazione di supporto per accedere alle funzionalità. Il discorso vale, ovviamente, anche per le piattaforme di stampa online: grazie a un PC e a una connessione dati, da oggi chiunque può ottenere un album fotografico di altissima qualità, direttamente a casa propria e in pochissimo tempo.

Dopo aver selezionato accuratamente le immagini, basta scegliere l’opzione di proprio gradimento e procedere al caricamento del materiale, che dovrà avere una buona risoluzione. Dopodiché bisogna decidere il formato, i colori, gli effetti, la rilegatura e tutti gli altri dettagli, confermare le informazioni inviate e pagare.

A quel punto, il cliente potrà aspettare la consegna a domicilio o, se l’azienda prevede il servizio, la telefonata dal punto di ritiro più vicino. Il tutto avviene nell’arco di pochi giorni, senza rischi per la merce e per la sicurezza informatica.

Album online, ecco le opzioni più richieste

Per l’ottima riuscita di un fotolibro, bisogna affidarsi ad aziende che seguono scrupolosamente le istruzioni inviate. Allo stesso tempo, dovranno utilizzare materiali di qualità e curare i dettagli, perfino quelli apparentemente insignificanti.

Anche la varietà dell’offerta gioca un ruolo fondamentale nella decisione del fornitore; a seconda delle preferenze, il cliente deve poter scegliere fra album fotografici con:

copertina rigida, flessibile o trasparente

rigida, flessibile o trasparente rilegatura a pagina continua, per mettere in risalto i momenti più importanti

a pagina continua, per mettere in risalto i momenti più importanti finitura esterna lucida o opaca

esterna lucida o opaca carta patinata o brillante

patinata o brillante possibilità di aggiungere scritte o didascalie.

In base ai servizi prescelti, varierà il prezzo ma non verrà mai meno la qualità del lavoro finale, almeno in una piattaforma seria. E in caso di necessità o problemi post-vendita, il servizio di assistenza sarà a disposizione degli acquirenti per trovare una soluzione insieme a loro.