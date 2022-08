Con delibera di giunta approvata nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale del primo cittadino Giovanni Caporaso ha espresso la volontà di volersi dotare di un progetto dal titolo “Riqualificazione infrastrutturale di Via Lagni e potenziamento della pista ciclabile fino al Cimitero Comunale”, da candidare a finanziamento a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In pratica il governo telesino intende riqualificare una delle strade di accesso alla cittadina ovvero Via Lagni e un tratto di Via Roma fino al Cimitero Comunale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia