Il Benevento va avanti come se niente fosse successo. Con Fabio Caserta che rimane al proprio posto, nonostante solo qualche giorno fa sia stato di fatto scaricato dalla società che, dopo l’incerto avvio di campionato, aveva deciso di sostituirlo con Daniele De Rossi. Era praticamente tutto fatto, come confermato dall’incontro che lo stesso ex centrocampista della Roma ha avuto direttamente con il presidente Vigorito, dopo aver dato telefonicamente una disponibilità di massima al direttore sportivo Pasquale Foggia.

