Confermata la misura della custodia cautelare in carcere per il 54enne Eugenio Caporaso, accusato di tentato omicidio nei confronti del fratello Bruno, per un episodio occorso nel tardo pomeriggio di giovedì scorso a Cautano e che ha portato al ferimento del 51enne e alla sua ospedalizzazione, prima in terapia intensiva in coma farmacologico, mentre adesso le sue condizioni sono in netto miglioramento, con monitoraggio che prosegue ma senza ricorso a cure intensive e prognosi non più riservata.

