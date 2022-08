Tragedia sfiorata ieri mattina per un incidente stradale verificatosi in via Perasso. Un anziano di 84 anni è stato investito dall’auto guidata da un 50enne della città. L’84enne stava peraltro attraversando sulle strisce pedonali ma l’automobilista non si è avveduto della sua presenza investendolo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia