Tocco Caudio – Progetto per l’ampliamento del cimitero

Partendo dal presupposto che risulta acclarata la necessità di provvedere all’ampliamento del cimitero comunale con l’intento di soddisfare la domanda di spazio per la sepoltura e la costruzione di edicole funerarie, tutt’ora carente, l’Amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Gennaro Caporaso ha inteso mettere in atto un progetto con l’obiettivo proprio di ampliare il luogo al fine di realizzare dei campi di inumazione e dei blocchi per loculi e ossari nonché degli spazi da concedere per cappelle private.

