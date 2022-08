Sempre meno abbondante l’organico degli anestesisti in forza presso l’ospedale ‘San Pio’. Se nelle settimane scorse una dimissione per trasferimento era stata ‘pareggiata’ da un’immissione in servizio da graduatoria concorsuale, adesso si registra l’ennesima dimissione di una professionista per trasferimento in altro polo ospedaliero. Sempre più serrata la competizione tra nosocomi per accaparrarsi professionisti medici anestesisti come medici dell’emergenza.

