Sperona veicolo della Municipale e ferisce quattro agenti a San Vito Chietino: nei guai 48enne sannita

Resistenza e violenza a pubblico ufficiale e guida sotto effetto di stupefacenti, i reati collezionati da un 48enne originario del beneventano a Marina di San Vito Chietino in Abruzzo. Prima il 48enne ha guidato in violazione delle norme del codice della strada sulla Statale 16 e poi dopo l’intervento di una pattuglia della Polizia Locale ha prima speronato il veicolo e poi si è dato alla fuga a piedi ‘rifugiandosi’ in un locale dove ha seminato il panico tra gli avventori

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia