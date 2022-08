Ferragosto tempo nel qual purtroppo i ‘topi d’appartamento’ non vanno in ferie ma anzi approfittano delle circostanze e delle opportunità per colpire offerte dal tempo feriale. Incursione predatoria nell’abitazione dell’ex sindaco di Benevento, Fausto Pepe in via Addabbo nella zona alta della città da parte di ignoti che dopo l’effrazione di un infisso sono penetrati nel caseggiato rovistandolo e saccheggiandolo degli oggetti di valore facilmente asportabili.

