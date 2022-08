Asl, nuove sfide e vecchi nodi: comincia oggi il secondo mandato Volpe

Si riparte e di slancio. Sono queste le prerogative che vedranno impegnato, anche per il prossimo triennio, alla guida dell’Asl il direttore generale Gennaro Volpe. Oggi il manager apporrà la sua firma che darà il via, ufficialmente, al secondo mandato. Ulteriori tre anni che consentiranno alla guida dell’azienda sanitaria locale di porre in atto tutti quei progetti pensati, programmati e qualcuno anche realizzato durante la prima fase.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia