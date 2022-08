Il Tar del Lazio ha confermato l’esclusione del Campobasso dal panorama professionistico nazionale. Il tribunale amministrativo ha respinto il ricorso del club molisano, non confermando la sospensiva decretata in un primo momento in via d’urgenza, cosa che costringe i rossoblù a dover dire addio alla Serie C e contestualmente a dover liberare tutti i tesserati. Sì, perché dopo la decisione del Tar, ora il Consiglio federale avrà la facoltà di procedere al ripescaggio e la Figc di decretare lo svincolo d’ufficio per staff tecnico, giocatori della prima squadra e ragazzi del settore giovanile. Una notizia che riguarda da vicino anche il Benevento che, come noto, proprio per via della difficile situazione societaria dei rossoblù, aveva messo gli occhi su uno dei giovani più interessanti dell’intera Serie C, vale a dire Michael Liguori.

