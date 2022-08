Per la definitiva impronta del nuovo Benevento bisognerà pazientare ancora. Non potrebbe essere diversamente, quando manca poco meno di un mese alla fine della sessione estiva. Il club giallorosso però ritiene aver sostanzialmente costruito la rosa da mettere a disposizione di Fabio Caserta e in questo momento è alla finestra, pronto eventualmente a intervenire solo nel caso in cui dovesse materializzarsi qualche uscita.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia