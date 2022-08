«I sindacati, unitamente alle Rsa del Cmr di Sant’Agata de’ Goti, segnalano che presso il Cmr di Sant’Agata de’ Goti, dal giorno 28 Luglio 2022 sono arrivate le prime raccomandate, tramite posta elettronica certificata, di licenziamento immediato senza preavviso e senza comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali, per i criteri di scelta». Questo l’incipit di nota posta alla nostra attenzione dalle Rsa Fiale, Ugl e Nursing up – rispettivamente Pasquale Tirino, Antonio Brevetti e Vincenzo Razzano – unitamente al Segretario provinciale Fials Mario Ciarlo, di Nursing up Gaetano Simeone e di Ugl Salute Franco Brevetti.

