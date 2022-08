San Giorgio del Sannio – Municipale: ok ausiliari, poi rinforzo a settembre. Verso l’archiviazione l’isola pedonale di domenica

Prima un intervento tampone, poi un vero e proprio rinforzo per arginare la penuria di agenti che sta fortemente condizionando l’attività della Polizia municipale a San Giorgio del Sannio. La settimana scorsa il delegato alla Sicurezza Dino Fragassi ci aveva parlato di novità in arrivo per dare ossigeno ai tre soli agenti rimasti al comando di via Vecchia Cardilli, chiamati tra le altre cose anche ai turni serali nelle ultime settimane.

