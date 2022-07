Quella di domani sarà una giornata importante per la Lega di Serie B. E’ in programma, infatti, l’assemblea del mese di luglio che tra i vari punti all’ordine del giorno, prevede anche l’elezione del nuovo vicepresidente e di quattro consiglieri che andranno a comporre il Consiglio direttivo. Le nomine si rendono necessarie in quanto i consiglieri precedentemente in carica sono stati dichiarati decaduti, seppur per motivi diversi.

