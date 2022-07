Agenda piena a Palazzo Mosti per la settimana che probabilmente è quella che precede il rompete le righe agostano. Oggi si inizia con un question time semplicemente fluviale. Nella seduta confluirà di tutto: i criteri per la solidarietà ai profughi ucraini, gli alloggi di via Saragat e il progetto Pics sulle Mura longobarde che sono a firma di consiglieri di maggioranza e poi la diga di Campolattaro, i fondi Pnrr e la mensa scolastica, i lampioni al corso Garibaldi e ai giardini Piccinato che sono a firma di consiglieri di opposizione insieme alle spese per le utenze telefoniche.

