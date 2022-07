Dalle prime amichevoli disputate dal Benevento in quel di Cascia sono arrivate anche le indicazioni sui possibili numeri di maglia. I giallorossi, infatti, hanno fatto le prime scelte, anche se non si tratta nulla di ufficiale, visto che c’è ancora tempo prima di depositare la numerazione definitiva in Lega.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia