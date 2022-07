Lo scontro giudiziario tra il Comune di Ceppaloni e Ape Immobiliare, ormai ex gestore del Green park arriva al Consiglio di Stato. Ricordiamo che al centro del contenzioso c’è l’ordinanza di sgombero del grande impianto sportivo indirizzata alla società, adottata per via del mancato pagamento dei canoni.

