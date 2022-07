Per il Benevento inizia oggi l’ultima settimana di ritiro. Ancora cinque giorni di lavoro intenso, prima dell’amichevole con il Siena di venerdì pomeriggio e il viaggio di ritorno verso il Sannio, fissato invece per sabato. Insomma, a disposizione di Caserta c’è ancora abbastanza tempo per capire dove intervenire e per far sì che la squadra arrivi pronta al primo impegno ufficiale, quello dell’8 agosto contro il Genoa, in Coppa Italia. Per farlo, è necessario che il tecnico sappia su quali elementi poter contare. Dalla lista è escluso Gianluca Lapadula che nel tardo pomeriggio di ieri ha lasciato il ritiro di Cascia per raggiungere Roma, dove oggi si sottoporrà al rito delle visite mediche, passaggio propedeutico alla firma col Cagliari.

