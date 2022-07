Superbonus 110%, una ricetta introdotta qualche tempo fa che di fatto aveva dato sbocco ad un settore, quello edile, in piena crisi. Una manna caduta dal cielo, l’opportunità per aziende e, di conseguenza lavoratori, di tornare a livelli lavorativi e occupazionali dei tempi migliori. Allo stesso tempo, ne guadagnava non solo il comparto ma anche tutto l’indotto. Giovamenti anche in termini di sicurezza degli immobili oltre che di un aspetto estetico, cosa che non guasta mai. Oggi, constatate anche diverse irregolarità ed intoppi vari (crediti, banche ecc) si è rimesso in discussione tutto. Abbiamo chiesto al presidente Ance Benevento, Mario Ferraro delucidazioni in merito: del futuro di questa ‘ricetta’, dei rischi delle imprese e di altro ancora.

