Un’estate ancora tutta da vivere è l’estate targata “Pro loco Cominium”. Siamo ormai nei mesi più caldi e belli della stagione estiva e la Pro loco si prepara a vivere ancora altri eventi che allieteranno le serate della Città Titernina. Il ricco programma stilato dall’Associazione ha già mandato in scena un pomeriggio di giochi, musica e dolci per i più piccoli e una giornata di trekking in natura e picnic in montagna.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia