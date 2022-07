Nuovo accordo tra il governo di Palazzo Caracciolo-Cito e l’Azienda Sanitaria Locale per la concessione dei locali della contrada Curti. La struttura, nelle intenzioni dell’amministrazione guidata dal primo cittadino Angelino Iannella sarà utilizzata dall’Asl in concessione gratuita, per trent’anni, al fine della realizzazione di una Casa di Comunità. Come spiega il Direttore Generale dell’Asl di Benevento, Gennaro Volpe, l’iniziativa è nata dopo gli ultimi accadimenti dovuti alla pandemia da Covid.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia