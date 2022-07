Pietrelcina – Strada ‘Il cammino della pace’, va avanti la riqualificazione ma i lavori sono in ritardo

I lavori riferiti alla riqualificazione della strada denominata “il cammino della pace” versante Pietrelcina, ancora non sono terminati. Le polemiche nel comune sannita sono all’ordine del giorno, dal momento che, non sono stati completati i muretti di contenimento, la pavimentazione a bordo strada, come pure la predisposizione della banda larga ed altri interventi per la sicurezza. Al contrario, procedono a ritmo serrato i lavori per il cammino della pace, versante Benevento che poi dovrà collegarsi proprio con Pietrelcina.

